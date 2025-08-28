Погода
Тренерские перестановки в КПЛ : "Азиягол" и "Барс" остались без наставников

- Самуэль Деди Ирие
В Кыргызской Премьер-Лиге произошли кадровые изменения: сразу два клуба объявили об уходе главных тренеров во время летнего перерыва, связанного с участием сборной Кыргызстана в Кубке Наций CAFA.

Клуб "Азиягол" расстался с узбекистанским специалистом, обладателем звания "Лучший тренер Кыргызстана-2024" Исломом Ахмедовым. Под его руководством команда провела 17 матчей, набрав лишь 11 очков и расположившись на 13-й строчке турнирной таблицы КПЛ-2025.

А Иссык-Кульский "Барс" сообщил о расторжении контракта с Мирланом Эшеновым, возглавившим команду 3 июля. Несмотря на неплохие результаты - четвертое место (34 очка) и всего 7 баллов отставания от лидирующего "Мурас Юнайтед" - клуб решил сменить тренера.

Теперь оба коллектива отправятся на второй круг чемпионата без главных наставников, а вопрос о новых назначениях остается открытым.


