ЕС открыл в Узбекистане Центр ресурсов для мигрантов

69  0
- Светлана Лаптева
В Узбекистане открылся первый Центр ресурсов для мигрантов. Его создали при поддержке Европейского союза, Агентства по вопросам миграции при Кабинете министров Узбекистана и Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) в рамках проекта ЕС PROTECT.

Цель центра - помочь людям безопасно и легально мигрировать, а также информировать о рисках незаконной миграции и торговли людьми. Это уже третий центр в Центральной Азии - до этого их открыли в Душанбе (Таджикистан) и Оше (Кыргызстан).

В центре жители смогут получить консультации о легальных возможностях работы за границей, подготовке к отъезду и возвращении на родину. Также здесь проводят информационные кампании о рисках нелегальной миграции и эксплуатации людей.

После запуска центр будет расширять работу в регионах, сотрудничать с местными организациями и привлекать лидеров сообществ для информирования населения.

Источник: kursiv.media


URL: https://www.vb.kg/449914
Теги:
Узбекистан
