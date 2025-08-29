В Узбекистане Национальный музей станет центром науки и просвещения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в основание будущего здания Национального музея страны, передает пресс-служба главы государства.

В его состав войдут здание музея, подземные помещения и вспомогательные корпуса. За проектирование отвечало японское бюро Tadao Ando Architect & Associates при содействии Atelier Brückner (Германия). Архитектурный образ музея основан на гармонии Востока и Запада. Подрядчиком выступает CSCEC International Construction из Китая.

"Этот музей станет центром науки, просвещения и культуры, донесет наше трехтысячелетнее богатое наследие до людей, международного сообщества и будущих поколений", - сказал Мирзиёев в ходе церемонии начала строительства.

По информации пресс-службы главы государства, площадь строящегося музея - 40 тыс. кв. м. В нем будут собраны экспонаты, находящиеся в столичных музеях.

Новое здание станет частью архитектурного ансамбля, в который войдут медресе Абулкасима, Дворец дружбы народов и Нацпарк.

"Я надеюсь, что музей станет новым центром творческого самовыражения, обращенным к миру", - заявил архитектор Тадао Андо.

Как передает издание Desing Boom, в состав музейного комплекса войдут постоянные и временные выставочные залы, библиотека, аудитории и лекционный зал. Их общая площадь составит 8,5 тыс. кв. м.