Кыргызстанские таэквондисты завоевали 138 медалей на чемпионате мира

Директор Госагентства по физкультуре и спорту при Кабинете Министров КР Айбек Абдымомунов встретился со сборной Кыргызстана по таэквондо GTF, которая успешно выступила на чемпионате мира.

Кыргызстанские спортсмены завоевали в общей сложности 138 медалей, из них 49 золотых, 33 серебряные и 56 бронзовых. В соревнованиях приняли участие таэквондисты разных возрастных категорий: от 10–11 лет до старше 18 лет.

Абдымомунов поздравил команду с высоким результатом и выразил благодарность тренерам. Он подчеркнул, что успехи юных чемпионов - это не только личные достижения, но и значимый вклад в развитие спорта и укрепление международного имиджа Кыргызстана.

"Этот успех - огромная гордость для всей страны. Государство и впредь будет поддерживать молодых спортсменов", - отметил глава Госагентства.


таэквондо, чемпионат мира, Кыргызстан
