Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Соперники "Абдыш-Ата" и "Мурас Юнайтед" в АФК Челлендж Лиге

208  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

28 августа состоится жеребьёвка группового этапа АФК Челлендж Лиги 2025-2026, на которой станут известны соперники кыргызстанских клубов "Абдыш-Ата" (Кант) и "Мурас Юнайтед" (Жалал-Абад). Оба клуба выступают в "Западной" зоне турнира.

В церемонии жеребьёвки в качестве помощника примет участие бывший вратарь сборной Кыргызстана Валерий Кашуба.

Команды распределены по четырём корзинам:

Корзина 1: Аль-Сиб (Оман), Регар-Тадаз (Таджикистан), Алтын-Асыр (Туркменистан)

Корзина 2: Аль-Шабаб (Оман), Аль-Ансар (Ливан), Сафа (Ливан)

Корзина 3: Кувейт (Кувейт), Абдыш-Ата (Кыргызстан), Паро (Бутан)

Корзина 4: Аль-Араби (Кувейт), Бушунхара Кингс (Бангладеш), Мурас Юнайтед (Кыргызстан)

Всего в групповом этапе примут участие 20 клубов, из которых 12 команд "Западной" зоны будут разделены на три группы. В плей-офф выйдут победители каждой группы, а также команда с лучшими показателями среди занявших второе место.

Матчи группового этапа пройдут с 25 по 31 октября 2025 года. Отметим, что игры группы, в которой окажется "Мурас Юнайтед", пройдут в Кыргызстане, что позволит местным болельщикам поддержать команду на домашнем поле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449929
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  