Соперники "Абдыш-Ата" и "Мурас Юнайтед" в АФК Челлендж Лиге

28 августа состоится жеребьёвка группового этапа АФК Челлендж Лиги 2025-2026, на которой станут известны соперники кыргызстанских клубов "Абдыш-Ата" (Кант) и "Мурас Юнайтед" (Жалал-Абад). Оба клуба выступают в "Западной" зоне турнира.

В церемонии жеребьёвки в качестве помощника примет участие бывший вратарь сборной Кыргызстана Валерий Кашуба.

Команды распределены по четырём корзинам:

Корзина 1: Аль-Сиб (Оман), Регар-Тадаз (Таджикистан), Алтын-Асыр (Туркменистан)

Корзина 2: Аль-Шабаб (Оман), Аль-Ансар (Ливан), Сафа (Ливан)

Корзина 3: Кувейт (Кувейт), Абдыш-Ата (Кыргызстан), Паро (Бутан)

Корзина 4: Аль-Араби (Кувейт), Бушунхара Кингс (Бангладеш), Мурас Юнайтед (Кыргызстан)

Всего в групповом этапе примут участие 20 клубов, из которых 12 команд "Западной" зоны будут разделены на три группы. В плей-офф выйдут победители каждой группы, а также команда с лучшими показателями среди занявших второе место.

Матчи группового этапа пройдут с 25 по 31 октября 2025 года. Отметим, что игры группы, в которой окажется "Мурас Юнайтед", пройдут в Кыргызстане, что позволит местным болельщикам поддержать команду на домашнем поле.