Государство берет контроль над ценами

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики информирует о том, что Службой антимонопольного регулирования при Минэкономики на всей территории страны – во всех торговых точках, включая базары, супермаркеты, магазины и гипермаркеты – в усиленном режиме будет проводиться мониторинг цен на социально значимые товары.

Средняя потребительская цена на товары

по состоянию на 12 ноября 2025 года (в сомах)

Наименование

Цена (сом)

Весовая мука пшеничная 1 сорта (местная)

35,1 (кг)

Весовая мука пшеничная 1 сорта (импортная)

44,6 (кг)

Формовой хлеб пшеничный из муки 1 сорта

65,7 (кг)

Лепешка

96,4 (кг)

Пастеризованное молоко жирн. 2,5–3,2%

77,8 (литр)

Масло растительное подсолнечное рафинированное

156,8 (литр)

Масло сливочное (несолёное, не менее 72,5%)

644,5 (кг)

Мясо говядина (кроме бескостного)

675,0 (кг)

Мясо баранина (кроме бескостного)

674,7 (кг)

Сахар-песок

75,6 (кг)

Рис весовой (белый шлифованный)

144,6 (кг)

Макаронные изделия весовые (вермишель)

75,7 (кг)

Макаронные изделия в упаковке (спагетти).

74,4 (400 гр)

Макаронные изделия весовые (рожки)

74,1 (кг)

Яйца куриные

103,1 (10 шт)

Картофель

40,6 (кг)

Морковь

47,5 (кг)

Лук репчатый

29,5 (кг)

Уголь (местный)

6943,8 (тонна)

Уголь (импортный)

8587,5 (тонна)

Бензин марки Аи-92

74,9 (литр)

Дизельное топливо (без учета зимнего)

80,6 (литр)

СУГ / Автогаз

38,9 (литр)

Сжиженный газ

735,2 (баллон, 10 кг)

Минеральные удобрения (селитра аммиачная)

31,6 (кг)

Минеральные удобрения (карбамид)

41,4 (кг)

Минеральные удобрения (аммофос)

48,1 (кг)

Сено

318,3 (тюк)

Солома

200,4 (тюк)

Комбикорм универсальный

28,2 (кг)

Отруби

22,2 (кг)

Кукуруза

26,9 (кг)

Пшеница фуражная

24,9 (кг)

По итогам мониторинга будет фиксироваться рыночная стоимость вышеуказанных товаров. В случае выявления фактов завышения цен или нарушений установленных правил государственного регулирования, граждане могут обратиться в территориальные отделы Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:

​1.​Центральный аппарат – г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 7б/1, 0312 56 31 97

​2.​Отдел по Чуйской области – (312) 66 52 04

​3.​Бишкекский отдел – (312) 66 49 44

​4.​Ошский областной отдел – (3222) 5 50 97

​5.​Отдел города Ош – (3222) 5 63 42

​6.​Баткенский отдел – (3622) 5 03 23

​7.​Таласский отдел – (3422) 5 58 51

​8.​Иссык-Кульский отдел – (3922) 3 18 86

​9.​Джалал-Абадский отдел – (3722) 7 00 25

​10.​Нарынский отдел – (3522) 5 09 53

Относительно цен на мясо (говядина и баранина, кроме бескостного мяса) отмечаем, что установлены следующие предельные (максимальные) цены по областям Кыргызской Республики:

город Бишкек

Мясо говядины – 680 сом/кг

Мясо баранины – 670 сом/кг

Чуйская область

Мясо говядины – 680 сом/кг

Мясо баранины – 690 сом/кг

Нарынская область

г. Нарын, Нарынский район – 680 сом/кг, 680 сом/кг

Кочкорский район – 640 сом/кг, 640 сом/кг

Жумгальский район – 650 сом/кг, 650 сом/кг

Ат-Башинский район – 670 сом/кг, 670 сом/кг

Ат-Талинский район – 620 сом/кг, 650 сом/кг

Иссык-Кульская область

г. Балыкчы – 680 сом/кг, 690 сом/кг

Тонский район, с. Бөкөнбаев – 650 сом/кг, 660 сом/кг

Иссык-Кульский район, г. Чолпон-Ата – 680 сом/кг, 690 сом/кг

Джети-Огүзский район, с. Кызыл-Суу – 650 сом/кг, 690 сом/кг

г. Каракол – 650 сом/кг, 680 сом/кг

Тюпский район, с. Тюп – 650 сом/кг, 680 сом/кг

Ак-Суйский район, с. Теплоключенка – 650 сом/кг, 680 сом/кг

Таласская область

г. Талас – 630 сом/кг, 650 сом/кг

Таласский район – 630 сом/кг, 650 сом/кг

Бакай-Атинский район – 630 сом/кг, 650 сом/кг

Айтматовский район – 630 сом/кг, 650 сом/кг

Манасский район – 630 сом/кг, 650 сом/кг

город Ош

Мясо говядины – 680 сом/кг

Мясо баранины – 680 сом/кг

Ошская область

Алайский район – 670 сом/кг, 680 сом/кг

Араванский район – 670 сом/кг, 680 сом/кг

Кара-Суйский район – 670 сом/кг, 680 сом/кг

Кара-Кульджинский район – 670 сом/кг, 680 сом/кг

Ноокатский район – 620 сом/кг, 650 сом/кг

Өзгөнский район – 670 сом/кг, 680 сом/кг

Чоң-Алайский район – 670 сом/кг, 680 сом/кг

Джалал-Абадская область

г. Манас, Сузакский район – 680 сом/кг, 690 сом/кг

Базар-Коргонский район, г. Базар-Коргон – 680 сом/кг, 680 сом/кг

Ноокенский район, г. Майлуу-Сай, г. Таш-Көмүр – 680 сом/кг, 690 сом/кг

Аксыйский район, г. Кербен – 630 сом/кг, 690 сом/кг

Ала-Букинский район – 650 сом/кг, 690 сом/кг

Чаткальский район – 580 сом/кг, 580 сом/кг

Токтогульский район – 630 сом/кг, 650 сом/кг

Тогуз-Тороуский район – 650 сом/кг, 680 сом/кг

Баткенская область

г. Баткен, Баткенский район – 670 сом/кг, 680 сом/кг

г. Кызыл-Кыя – 650 сом/кг, 680 сом/кг

Кадамжайский район – 670 сом/кг, 680 сом/кг

Лейлекский район – 650 сом/кг, 680 сом/кг

г. Сулюкта – 650 сом/кг, 680 сом/кг