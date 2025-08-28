Погода
Рафаэль Физиев: "Если попаду - нокаутирую Оливейру"

Боец UFC из Азербайджана Рафаэль Физиев, занимающий 10-е место в рейтинге лёгкого дивизиона, сделал заявление перед своим боем против экс-чемпиона Чарльза Оливейры.

Их поединок пройдёт 11 октября в Рио-де-Жанейро и станет главным событием турнира UFC.

"Оливейра - опытный соперник, он сумеет восстановиться после нокаута. Но я кикбоксёр, и мои удары очень жёсткие. Если попаду, то смогу его нокаутировать", - сказал Физиев в интервью MMA News.

Физиев подчеркнул, что бой с бразильцем остаётся опасным вызовом, но он готов проверить стойкость своего соперника в октагоне.

Ожидается, что поединок станет одним из самых ярких событий осени в мире смешанных единоборств.


Азербайджан, смешанные бои
