"Для чего нам ГУОБДД?". Водители пожаловались беспорядок на дорогах

Жители Бишкека обратились в редакцию VB.KG с жалобой на постоянные пробки, хаос на перекрёстках и небезопасные пешеходные переходы. По их словам, водители и пешеходы нередко игнорируют правила, что приводит к заторам и аварийным ситуациям. Дополнительные сложности создают неправильно настроенные светофоры, отсутствие регулировщиков в часы пик и перегруженные парковки, из-за чего поездки по городу превращаются в стресс.

Иностранные гости столицы также отмечают пробки как один из основных минусов Бишкека, что портит общее впечатление от поездки и снижает туристическую привлекательность города.

Читатели уверены: решить проблему можно, если учиться на зарубежном опыте и внедрять современные технологии, которые помогут снизить аварийность и сделать дорожное движение более организованным.

Они поделились своими наблюдениями и предложениями по улучшению ситуации на дорогах столицы.

Поколение без знаний о безопасном переходе

- Если говорить коротко, у нас школьников с первого и до последнего класса так и не обучают правилам дорожного движения. В итоге и дети, и взрослые не знают, как правильно переходить дорогу. Велосипедисты, мопедисты, байкеры - никто не спешивается: все переезжают, перелетают, перескакивают. Лишь единицы делают всё по правилам, - рассказала одна из гостей редакции.

Водители и сложные перекрёстки

По её словам, неуважение друг к другу среди водителей ещё одна серьёзная проблема. Это приводит к мелким ДТП и заторам.

- Например, поворот с Юнусалиева в районе маслосырбазы: там машины выстраиваются в пять рядов. Постоянно аварии, кто-то кого-то поджимает. Но гаишников в часы пик там нет, камер тоже нет, - делится собеседница.

Почему увеличение времени зелёного света не решает проблему

- Другая проблема связана с увеличением времени работы светофоров на главных улицах. На Советской зелёный свет горит до 120 секунд. За это время на второстепенных улицах, таких как Абая или Скрябина, скапливаются длинные очереди. Люди начинают сигналить, кричать, не пускают друг друга. Водители, устав стоять, едут уже на жёлтый или красный свет. Так и появляются новые аварийные ситуации, - говорит бишкекчанка.

По её мнению, решить проблему могли бы дополнительные секции светофоров на поворотах, чтобы разгрузить движение.

- Ещё один бардак - парковка. Дорога три полосы, но работает только две, потому что третья занята машинами. Парковочных мест не хватает, а улицы вроде расширили. Даже бордюрами перегородили, чтобы нельзя было заехать, но проблему это не решило, - отмечает собеседница.

Когда отключают свет

По словам горожанки, хаос усиливается, когда в городе отключают электричество и перестают работать светофоры.

- Почему регулировщики не выезжают заранее? Стоят целые улицы. Водители нервничают, машины перегреваются, пешеходы не могут перейти дорогу. Страдают все, - возмущается она.

Долгая дорога домой: как концерт группы "Ирина Кайратовна" обернулся пробкой

С похожей проблемой столкнулась и другая жительница Бишкека. Она вместе с парнем отправилась на концерт популярной группы "Ирина Кайратовна", который проходил на территории гольф-клуба за городом. По словам девушки, само мероприятие прошло прекрасно: музыка, атмосфера и организация концерта оставили только положительные впечатления.

Однако по завершении концерта радость была полностью испорчена. На выезде из гольф-клуба образовалась огромная пробка. Машины стояли в длинных рядах, движение практически не продвигалось, а рядом не было ни одного регулировщика, который мог бы упорядочить поток транспорта.

- Мы простояли в пробке более двух часов. Все положительные эмоции после концерта буквально испарились, - рассказала жительница. Она отметила, что такие ситуации не только портят настроение, но и создают потенциально опасные условия для водителей и пешеходов. Девушка подчеркнула, что эффективная организация движения и присутствие инспекторов на выезде могли бы значительно облегчить транспортную ситуацию и сделать поездку домой безопасной и комфортной.

В заключение гости редакции задались вопросом: для чего существует целая служба ГУОБДД? Нужна ли она, в частности, жителям столицы.

Популяризация горячих линий по ПДД

В Кыргызстане уже работают горячие линии, куда каждый водитель и пешеход может сообщать о нарушениях ПДД. К сожалению, далеко не все граждане знают об этих номерах, хотя они так же важны, как телефоны скорой помощи или пожарной охраны, и именно поэтому власти должны активнее информировать население. С мая в стране начали использовать дроны для фиксации нарушений ПДД, которые помогают инспекторам следить за проблемными участками и фиксировать нарушения там, где невозможно установить камеры. Однако дроны должны работать более эффективно и активно, чтобы реально снижать количество нарушений и повышать безопасность на дорогах.

Китайский опыт: Чэнду как пример для Кыргызстана

В китайском городе Чэнду проблему пробок решают с помощью технологий. Здесь почти 9,5 тысячи перекрёстков оснащены светофорами, а в 2023 году их объединили в сеть для дистанционного управления.

Год спустя в систему интегрировали искусственный интеллект, который анализирует транспортные потоки в режиме реального времени и сам регулирует работу светофоров. Кроме того, дорожной полиции помогают беспилотники.

Чэнду - один из самых быстрорастущих мегаполисов Китая, куда ежегодно приезжает всё больше жителей и автомобилей. Внедрение передовых технологий здесь стало эталоном для других городов Поднебесной. Мы можем взять этот опыт как пример и использовать аналогичные решения для улучшения организации дорожного движения в Кыргызстане.