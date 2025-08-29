В Бишкеке наградили ветеранов за участие в освобождении Китая

В Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония, приуроченная к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа против японских захватчиков.

В мероприятии приняли участие руководство Минобороны и Генштаба ВС КР, а также сотрудники Посольства КНР в Кыргызстане. С приветственным словом выступил ВРИД начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны КР, полковник Кумарбек Калматаев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в КР Лю Цзяньмин отметила, что подвиг кыргызстанцев, сражавшихся плечом к плечу с китайскими солдатами, навсегда останется в памяти народа КНР.

"Китай никогда не забудет героизм участников боёв с Японией. Мы пригласили ветеранов из Кыргызстана на Парад Победы и будем вместе защищать историческую правду и передавать её будущим поколениям", – сказала дипломат.

Памятные медали и сертификаты были вручены четырем ветеранам. В силу возраста они не смогли присутствовать лично, поэтому награды получили их родственники.

Сын ветерана Кошкоро Джаманкулова рассказал, что его отец, которому 102 года, прошёл всю войну, был водителем командира полка и сохранил красноармейскую книжку с отметками о ранениях. Дочь Василия Пухарева отметила, что её отец всегда отмечает два праздника – 9 мая и День Победы над Японией, а нынешняя награда стала для него особой радостью.

Завершилась церемония памятным фотографированием. Мероприятие стало символом признательности подвигу кыргызстанцев и укрепления дружбы между Кыргызстаном и Китаем.