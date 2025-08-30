"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Гарначо в "Челси" за £40 млн

"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Челси" о продаже аргентинского вингера Алехандро Гарначо за 40 миллионов фунтов стерлингов. Сделка включает 10% от суммы будущей перепродажи игрока.

21-летний футболист прошёл медицинское обследование и вскоре подпишет контракт с "Челси" до 2032 года. Гарначо ранее был исключён из основного состава "Манчестер Юнайтед" этим летом и пропустил предсезонный тур по США. По информации источников, клубы долго обсуждали цену: "Юнайтед" изначально оценивал игрока в £50 млн, а "Челси" предлагал £25 млн. В итоге стороны согласовали £40 млн.

Гарначо является выпускником академии "Манчестер Юнайтед" и провёл 93 матча в Премьер-лиге за клуб. Ранее он критиковал тренера Рубена Амориема после того, как был оставлен на скамейке запасных в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" в мае.

Согласно СМИ, Гарначо отклонил предложения от других клубов, так как хотел перейти именно в "Челси". Стороны сделки подтвердили, что трансфер осуществляется с наилучшими пожеланиями со стороны "Манчестер Юнайтед".