Урожайность хлопка в Кара-Суу ожидается до 4 тонн с гектара

В сельском округе Ала-Тоо Кара-Сууйского района Ошской области на базе предприятия "Cotton Textile Factory" был организован полевой день с целью ознакомления с деятельностью хлопкового кластера. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Состоялась встреча с местными фермерами, на которой обсуждались волнующие их вопросы, урожайность текущего года и экспорт произведённой продукции.

Отметим, что урожайность хлопка в Кара-Сууйском районе в 2025 году ожидается на уровне 3,5–4,0 тонн с гектара.

Цена 1 тонны хлопкового волокна составляет 1600–1700 долларов США, а цена сырого хлопка прогнозируется в районе 60–70 сомов за килограмм. Хлопковое волокно, полученное после переработки, экспортируется по контракту в такие страны, как Турция, Китай, Россия, Латвия, Иран и Пакистан.


