Кыргызстан участвует в совместных учениях КСБР ОДКБ "Взаимодействие-2025"

В рамках проведения совместного учения КСБР ОДКБ "Взаимодействие-2025", на территории военного полигона "Лосиводо" Республики Беларусь проходят инструкторско-методические занятия по вопросам организации формирования и слаживания командования КСОР и организации управления, в которых принимает участие Национальный воинский контингент ВС КР.

"Взаимодействие-2025"проводится в целях дальнейшего оперативно-тактического совершенствования взаимодействия между подразделениями государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), повышения уровня боевой слаженности и обмена опытом в условиях современной обстановки.

Участие кыргызских военнослужащих в подобных мероприятиях способствует повышению уровня профессиональной подготовки и укреплению международного военного сотрудничества.