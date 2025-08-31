Погода
Кыргызстан участвует в совместных учениях КСБР ОДКБ "Взаимодействие-2025"

- Светлана Лаптева
В рамках проведения совместного учения КСБР ОДКБ "Взаимодействие-2025", на территории военного полигона "Лосиводо" Республики Беларусь проходят инструкторско-методические занятия по вопросам организации формирования и слаживания командования КСОР и организации управления, в которых принимает участие Национальный воинский контингент ВС КР.

"Взаимодействие-2025"проводится в целях дальнейшего оперативно-тактического совершенствования взаимодействия между подразделениями государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), повышения уровня боевой слаженности и обмена опытом в условиях современной обстановки.

Участие кыргызских военнослужащих в подобных мероприятиях способствует повышению уровня профессиональной подготовки и укреплению международного военного сотрудничества.


Теги:
ОДКБ, учения, Кыргызстан
