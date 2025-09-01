В Кыргызстане ТПП объявил прием документов для сертификации оценщиков

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики (ТПП КР) приступает к выполнению функции по сертификации специалистов в сфере оценочной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ТПП КР официально объявляет о начале приёма документов от претендентов на получение сертификата, подтверждающего квалификационную категорию оценщика.

Сертификация является обязательной процедурой и проводится в форме квалификационного экзамена, состоящего из двух туров: тестирования и собеседования. Процедура направлена на подтверждение профессионального уровня и опыта претендентов.

Приём документов начинается 31 июля и завершится 12 сентября 2025 года. Заявления, поступившие после этой даты, рассматриваться не будут.

К сдаче экзамена допускаются претенденты, соответствующие установленным требованиям по образованию, опыту работы и профессиональной подготовке. Для получения допуска необходимо предоставить пакет документов, в том числе заявление, копии паспорта, диплома, подтверждение квалификации и стажа работы, а также другие документы, указанные в информационном списке.

Иностранные претенденты дополнительно предоставляют нотариально заверенные переводы документов на государственный или официальный язык Кыргызской Республики.

Информация о допуске к экзамену будет опубликована на официальном сайте ТПП КР не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.

По всем вопросам претенденты могут обращаться в Департамент правового обеспечения ТПП КР:

(0312) 66-38-77 - общий номер;

0 500 501 507 - Усенбаев Данияр Маратович, руководитель департамента;

0 701 107 530 - Сыдыков Абдылда Аскарович, ответственный секретарь экзаменационной комиссии.

С переченем необходимых документов, предоставляемых претендентом на рассмотрение экзаменационной комиссии в ТПП КР, можете ознакомиться по ссылке на страницах ТПП.