BUSINESS RUN KG 2025: Беги с лучшими!

Бишкекчан и гостей Кыргызстана пригашают принять участие в первом уникальном для нашей стране мероприятии - забеге BUSINESS RUN KG 2025. Это событие, где встречаются спорт, энергия и бизнес! И это не просто забег, а день единства, драйва и новых возможностей.

Состоится он 12 октября 2025 года на Старой площади

Что ждёт участников:

Новый способ заявить о компании. Командный дух и мотивация сотрудников. Нетворкинг и новые деловые знакомства. Настоящая спортивная атмосфера.

Команды выйдут на дистанции 5 км и 10 км. Каждый финишер получит памятную медаль и эмоции, которые невозможно купить!

Количество мест ограничено - регистрация уже открыта!

Как принять участие:

1. Заполните форму по ссылке в шапке профиля.

2. Или напишите в WhatsApp: +996 501 124 321.

Станьте частью первого BUSINESS RUN KG и войдите в историю!