BUSINESS RUN KG 2025: Беги с лучшими!

Бишкекчан и гостей Кыргызстана пригашают принять участие в первом уникальном для нашей стране мероприятии - забеге BUSINESS RUN KG 2025. Это событие, где встречаются спорт, энергия и бизнес! И это не просто забег, а день единства, драйва и новых возможностей.
Состоится он 12 октября 2025 года на Старой площади
Что ждёт участников:
Команды выйдут на дистанции 5 км и 10 км. Каждый финишер получит памятную медаль и эмоции, которые невозможно купить!
Количество мест ограничено - регистрация уже открыта!
Как принять участие:
1. Заполните форму по ссылке в шапке профиля.
2. Или напишите в WhatsApp: +996 501 124 321.
Станьте частью первого BUSINESS RUN KG и войдите в историю!