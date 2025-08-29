MMA включены в программу Азиатских Игр 2026 года

Смешанные боевые искусства (MMA) впервые станут частью программы Азиатских Игр. Дебют состоится на 20-х Играх, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японских городах Айчи и Нагое.

Как сообщил спортивный функционер Алмаз Сариев, это решение станет важным шагом в развитии MMA на международной арене.

В программу Игр включён 41 вид спорта, среди которых теперь и смешанные единоборства. Атлеты будут соревноваться в шести весовых категориях – четырёх мужских и двух женских.

По словам организаторов, включение MMA открывает новые возможности для спортсменов и позволит дисциплине укрепить позиции в азиатском спорте.