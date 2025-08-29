Погода
В Кыргызстане прошёл международный турнир по баскетболу "Лига Наций"

В селе Тамчы состоялся международный турнир по баскетболу "Лига Наций", посвящённый памяти Заслуженного тренера Кыргызской Республики Сергея Анатольевича Носкова.

По данным пресс-службы мэрии Бишкека, в соревнованиях приняли участие восемь команд юношей и девушек 2010–2011 годов рождения из Кыргызстана, Казахстана и России.

Результаты среди юношей:

1-е место – сборная города Бишкек (СДЮШОР)

2-е место – сборная Жетысуской области (Казахстан)

3-е место – БК "AFB" (СДЮШОР)

Результаты среди девушек:

1-е место – СДЮШОР (Кыргызстан)

2-е место – сборная города Каракол

3-е место – сборная Республики Хакасия (Россия)

Турнир стал значимым событием для развития юношеского баскетбола и укрепления спортивного сотрудничества между странами региона.


