В Кыргызстане прошёл международный турнир по баскетболу "Лига Наций"

В селе Тамчы состоялся международный турнир по баскетболу "Лига Наций", посвящённый памяти Заслуженного тренера Кыргызской Республики Сергея Анатольевича Носкова.
По данным пресс-службы мэрии Бишкека, в соревнованиях приняли участие восемь команд юношей и девушек 2010–2011 годов рождения из Кыргызстана, Казахстана и России.
Результаты среди юношей:
1-е место – сборная города Бишкек (СДЮШОР)
2-е место – сборная Жетысуской области (Казахстан)
3-е место – БК "AFB" (СДЮШОР)
Результаты среди девушек:
1-е место – СДЮШОР (Кыргызстан)
2-е место – сборная города Каракол
3-е место – сборная Республики Хакасия (Россия)
Турнир стал значимым событием для развития юношеского баскетбола и укрепления спортивного сотрудничества между странами региона.