Погода
$ 87.12 - 87.52
€ 101.00 - 101.90

Кристофер Нкунку близок к переходу в "Милан" из "Челси"

230  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Французский форвард Кристофер Нкунку готов перейти в итальянский клуб "Милан" из английского "Челси". По сообщениям СМИ, клубы достигли устной договорённости, а официальные документы по трансферу ожидаются в ближайшее время. Сумма сделки оценивается примерно в 35 миллионов евро с учётом бонусов.

Нкунку уже согласовал пятилетний контракт с "Миланом", приняв предложение клуба в среду. 25-летний футболист, который присоединился к "Челси" в 2023 году, сталкивался с травмами в Англии, но высоко ценится за креативность и атакующие качества.

Ожидается, что переход Нкунку усилит атакующую линию "Милана" перед новым сезоном Серии А под руководством главного тренера Стефано Пиоли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450004
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  