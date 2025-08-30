Кристофер Нкунку близок к переходу в "Милан" из "Челси"

Французский форвард Кристофер Нкунку готов перейти в итальянский клуб "Милан" из английского "Челси". По сообщениям СМИ, клубы достигли устной договорённости, а официальные документы по трансферу ожидаются в ближайшее время. Сумма сделки оценивается примерно в 35 миллионов евро с учётом бонусов.

Нкунку уже согласовал пятилетний контракт с "Миланом", приняв предложение клуба в среду. 25-летний футболист, который присоединился к "Челси" в 2023 году, сталкивался с травмами в Англии, но высоко ценится за креативность и атакующие качества.

Ожидается, что переход Нкунку усилит атакующую линию "Милана" перед новым сезоном Серии А под руководством главного тренера Стефано Пиоли.