Фермерам Кыргызстана рассказали как правильно выращивать ферулу

По инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Токтогульском, Аксыйском, Ала-Букинском и Чаткальском районах были организованы семинары на тему "Сохранение и восстановление, выращивание, переработка и экспорт ферулы". Об этом рассказала пресс-служба Минсельхоза КР

Мероприятие было направлено на эффективное использование ферулы как биоресурса и расширение экспортных возможностей. В семинарах приняли участие более 150 фермеров, которые получили необходимую информацию и ответы на свои вопросы.

В настоящее время в Джалал-Абадской области ферула выращивается на площади более 200 гектаров. Сырьё этого растения экспортируется в Китай и Индию, где 1 кг смолы оценивается в 200 долларов.

