В Баткенской области усилен контроль за ввозом фитосанитарной продукции

В Баткенской области проведён мониторинг фитосанитарного состояния и усилен контроль за ввозом подкарантинной продукции. Об это сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Региональное управление по г. Ош и Ошской области Службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело мониторинг в ряде районов Баткенской области.

Целью мероприятия стало усиление фитосанитарного надзора за ввозимой на территорию Кыргызской Республики подкарантинной продукцией (саженцами, семенами и другим посадочным материалом).

В ходе мониторинга были обследованы рынки, теплицы и хозяйства по выращиванию саженцев. Также с населением проведены разъяснительные беседы о недопустимости незаконного ввоза семян и посадочного материала. Подчёркнуто, что контрабандная продукция наносит ущерб экологии и сельскому хозяйству, а также способствует распространению карантинных вредителей.

Кроме того, инспекторы посетили автомобильные пункты пропуска Кадамжай, Кызыл-Кыя, Достук, а также посты "Чечме" (Сох) и "Ак-Кыя" (Шахимардан), расположенные вблизи анклавов Баткенской области. На местах были даны рекомендации по усилению фитосанитарного контроля за подкарантинной продукцией, ввозимой в Кыргызстан.

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора продолжит планомерную работу по обеспечению фитосанитарной безопасности страны и предотвращению ввоза карантинных объектов.