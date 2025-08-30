Ко дню независимости в Балыкчы открыт завод по производству форели

В городе Балыкчи Иссык-Кульской области состоялась техническая церемония открытия предприятия "Завод по разведению форели", приуроченная к 34-й годовщине Независимости Кыргызской Республики. Это событие стало важным шагом в развитии рыбного хозяйства страны, открытии новых возможностей и поддержке местного производства. Об этом сообщили пресс-служба Минсельхоза КР.

Предприятие "Завод по разведению форели" работает на рынке Кыргызстана с 2021 года. Компания занимается выращиванием форели, полностью контролируя производственный процесс и обеспечивая выпуск продукции высокого качества.

Завод производит и экспортирует следующие виды продукции:

БМТ – потрошёная замороженная рыба с головой;

БЖТ – потрошёная замороженная рыба без головы;

свежая охлаждённая и замороженная продукция.

Продукция экспортируется в различные регионы РФ и Казахстана, а излишки мальков реализуются местным рыбным хозяйствам.

Форель кормится высококачественными кормами, произведёнными в Турции ведущей мировой компанией BIOMAR. Кроме того, предприятие является эксклюзивным дистрибьютором BIOMAR в Кыргызстане.