В Базар-Коргонском районе открыта новая птицефабрика

39  0
- Светлана Лаптева
В Базар-Коргонском районе предприятие "Алтын-Куш Агро" провело торжественное открытие современной птицефабрики, построенной на участке площадью 1 гектар. Общая сметная стоимость инвестиционного проекта составила 185 миллионов сомов. Мощность фабрики рассчитана на содержание 62 тысяч кур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Фабрика вводится в эксплуатацию в три этапа:

- 1 этап - в мае 2025 года начато выращивание 31 тысячи кур;

- 2 этап - в октябре 2025 года начнётся выращивание ещё 31 тысячи кур;

- 3 этап - с 2026 года стартует выращивание мясных пород кур.

Кроме того, с мая 2026 года начнёт работу комбикормовый цех по производству обогащённых кормов для яичных и мясных кур.

Основной продукцией фабрики являются куриные яйца. Предприятие обеспечит 25 постоянных рабочих мест, со средней заработной платой от 20 до 50 тысяч сомов. Готовая продукция будет реализовываться на рынках и в магазинах Джалал-Абадской и Ошской областей.

Проект вносит значительный вклад в развитие местной экономики, создание рабочих мест и обеспечение внутреннего рынка качественной отечественной продукцией.


