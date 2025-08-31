Клубника "Клери" и "Альба" дают второй урожай в Араванском районе

В Араванском районе фермеры выращивают второй урожай клубники. Весной на этих площадях были посажены томаты, после сбора которых вновь высажены сорта клубники "Клери" и "Альба". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Сорт "Клери" отличается ранним созреванием, крупными и сочными ягодами. Он сладкий на вкус, хорошо хранится и удобен для транспортировки.

Сорт "Альба" устойчив к жаркой погоде, обладает высокой урожайностью, а его ягоды крупные и ровные, что отвечает требованиям рынка.

Посадку клубники можно проводить ежегодно с 15 августа по 15 сентября. В текущем году работы проведены на нескольких гектарах земли.

В среднем ежегодно в районе клубника выращивается на 27 гектарах, что обеспечивает местное население свежей продукцией и создает дополнительный источник дохода.