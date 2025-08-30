Погода
В Циндао создан научный центр ШОС при участии Кыргызстана и Китая

150  0
В городе Циндао (КНР) состоялся Форум по интеграционному развитию науки, образования, торговли, экономики и культуры.

В работе форума приняли участие представители более десяти стран, а также Министерства иностранных дел КНР, Министерства образования КНР и руководство города Циндао.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о создании Совместного научно-исследовательского центра Шанхайской организации сотрудничества. Документ был подписан ректором Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына, профессором Догдурбеком Чонтоевым, и ректором Шаньдунского университета, академиком Ли Шуцаем. Шаньдунский университет, основанный в 1901 году, входит в число ста лучших вузов мира.

Центр станет первой в Центральной Азии совместной исследовательской площадкой в области политики, экономики, гуманитарных наук и технологий, а также будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров для стран-участниц ШОС.

Центр будет работать на базе КНУ им. Ж. Баласагына и Шаньдунского университета. Его задачи включают проведение совместных научных проектов, организацию конференций, обмен студентами и учёными, а также реализацию совместных образовательных программ.

Открытие Центра приурочено к юбилейному 25-му Саммиту ШОС, который пройдёт в городе Тяньцзинь с 31 августа-3 сентября с участием Президента КР Садыра Жапарова. Заседание Саммита возглавит Председатель КНР Си Цзиньпин.

Деятельность совместного центра будет регулироваться межправительственным соглашением между Кыргызстаном и Китаем в сфере образования.


URL: https://www.vb.kg/450028
Теги:
вуз, Китай, наука, Кыргызстан, Открытие
