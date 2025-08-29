Погода
Вклад Чингиза Айтматова в мировую культуру обсудят на конференции ЮНЕСКО

75  0
- Назгуль Абдыразакова
19 сентября 2025 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдёт международная конференция "Чингиз Айтматов и ЮНЕСКО: Общее наследие, объединяющее мир", инициированная постоянным представительством Кыргызской Республики при ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Мероприятие организуется в партнёрстве с ТЮРКСОЙ, Фондом тюркской культуры и наследия и Институтом языка и литературы имени Чингиза Айтматова НАН КР.

Цель конференции - привлечь международное внимание к творчеству Айтматова, показать его вклад в межкультурный диалог и актуальность идей писателя в контексте ценностей ЮНЕСКО.

Программа включает тематические дискуссии, презентации и выступления глав дипломатических миссий, представителей государств-членов ЮНЕСКО, Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева, деятелей культуры и академического сообщества.

Конференция является частью подготовки к 100-летию Чингиза Айтматова и подчеркнёт его вклад в мировое культурное наследие как духовный и культурный мост, объединяющий народы всего мира.


МИД, ЮНЕСКО, Франция, культура, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
