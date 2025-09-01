Погода
$ 87.20 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

Изменение климата. В еще одном регионе России появились ядовитые пауки-осы

163  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Курганской области заметили ядовитых пауков-ос. Об этом сообщается в группе "Вконтакте" "ЧП Курган". Уточняется, что одно насекомое увидели в населенном пункте Петухово. СМИ сообщали, что пауки-осы также были замечены и в административном центре. И причиной тому называют изменение климата - глобальное потепление.

Летом 2025 года эти насекомые появились в 20 регионах России, в том числе на территориях областей, которые для них не характерны. Например, в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Чаще всего сообщения о пауках-осах поступали в августе от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.

Эксперты считают, что паукообразные могут закрепиться в регионах Центральной России в случае, если предстоящая зима окажется теплой. В ином случае популяция вымрет, но вернется в последующие теплые сезоны.

В свою очередь энтомолог, палеонтолог Александр Храмов пояснил, что обычно укус паука-осы приводит к покраснению кожи, а в редких случаях может вызвать аллергическую реакцию. Что касается миграции насекомых из региона в регион, то это в целом обычная ситуация с учетом меняющегося климата.

Источник: pogoda.mail.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450032
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  