Погода
$ 87.20 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

В РФ изменили правила призыва на срочную службу

85  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российское правительство утвердило изменения в правилах призыва на срочную службу. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение года, то есть двух призывных кампаний. Если молодой человек не отправлен на службу сразу, его направят в часть в ходе следующего призыва, весеннего или осеннего.

Также нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года (а не в определенные месяцы) будут проводиться медицинское освидетельствование призывников на медкомиссиях, профессиональный психологический отбор.

Предполагается, что это снимет избыточную нагрузку с военкоматов, избавив их от полугодовых авралов, и сделает процесс удобнее для граждан.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Согласно документу, иностранные граждане, служащие в российской армии, теперь смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации. Также уточнен порядок увольнения для военнослужащих-контрактников.

Источник: kp.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450036
Теги:
Россия, армия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  