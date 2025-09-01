В РФ изменили правила призыва на срочную службу

Российское правительство утвердило изменения в правилах призыва на срочную службу. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение года, то есть двух призывных кампаний. Если молодой человек не отправлен на службу сразу, его направят в часть в ходе следующего призыва, весеннего или осеннего.

Также нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года (а не в определенные месяцы) будут проводиться медицинское освидетельствование призывников на медкомиссиях, профессиональный психологический отбор.

Предполагается, что это снимет избыточную нагрузку с военкоматов, избавив их от полугодовых авралов, и сделает процесс удобнее для граждан.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Согласно документу, иностранные граждане, служащие в российской армии, теперь смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации. Также уточнен порядок увольнения для военнослужащих-контрактников.

Источник: kp.ru