КФБ провел первый семинар по спортивной психологии

В Бишкеке состоялся первый семинар по спортивной психологии.

Главным инструктором выступила психолог Национальной футбольной академии КФБ Аида Жанышбековна Жанышбекова.

В ходе двухдневного курса 14 участников изучали вопросы психологии разных возрастных групп, эмоциональной устойчивости, мотивации, постановки целей с использованием модели GROW, а также работы с командной динамикой и внутренними конфликтами.

Также участники обсуждали стратегии выхода из различных кризисных ситуаций при работе с командами. По завершении семинара всем участникам были вручены сертификаты.


URL: https://www.vb.kg/450049
Теги:
