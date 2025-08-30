Погода
Сборная Кыргызстана откроет турнир CAFA матчем с Туркменистаном в Ташкенте

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана по футболу откроет CAFA Nations Cup 2025 матчем против команды Туркменистана на стадионе "Жар" в Ташкенте, сообщает Кыргызский футбольный союз (КФС).

Перед турниром исполняющий обязанности главного тренера Урмат Абдукаимов и капитан команды Валерий Кичин провели пресс-конференцию, на которой рассказали о подготовке и ожиданиях команды. Абдукаимов подчеркнул значимость первой игры:

"Для меня как молодого тренера и для игроков это возможность проявить себя и защитить честь страны. Каждый ощущает ответственность. Верю, что наша самоотдача приведет к положительному результату".

Капитан Кичин отметил готовность команды:

"Для меня это будет первая игра против Туркменистана. Мы ожидаем интересного матча и надеемся подарить болельщикам яркое выступление".

Абдукаимов добавил, что турнир проходит вне официальных дат FIFA, поэтому легионеры, выступающие за зарубежные клубы, не смогли присоединиться к команде. Тем не менее это дает шанс другим игрокам проявить себя.

Кичин также подчеркнул, что у сборной есть четкие цели: выход на чемпионат мира и подготовка к Кубку Азии 2027 года в Саудовской Аравии, а турнир CAFA станет важной проверкой команды.

CAFA Nations Cup - международный турнир среди национальных сборных стран Центральной Азии под эгидой Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). В соревновании участвуют сборные Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана и Афганистана.

Первый розыгрыш турнира прошел в 2023 году в Ташкенте и Бишкеке. Победителем стала сборная Ирана, обыгравшая в финале команду Узбекистана.


