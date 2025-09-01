Определены победители турнира J100 CHOLPON-ATA

На побережье озера Иссык-Куль завершился международный теннисный турнир J100 CHOLPON-ATA, в котором участвовали спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, России, Китая и Польши.

В мужском одиночном разряде победу одержал казахстанец Никита Николенко, обыграв россиянина Рафаэля Асадуллина 6:3, 6:2. В парном разряде чемпионами стали россияне Илья Мосолкин и Рафаэль Асадуллин, победив казахстанский дуэт Таира Каиретдинова и Олжана Есенналы. Среди девушек в одиночном разряде выиграла россиянка Александра Чеишвили, а в парном - россиянки Александра Бармичева и Татьяна Головина.

Лучшие результаты среди кыргызстанских спортсменов показали Давид Могилевский (четвертьфинал, мужской одиночный разряд) и Сафина Хабибрахманова (полуфинал, женский одиночный разряд).