Канат Асенов покинул пост исполнительного директора КПФЛ

В Кыргызской Профессиональной футбольной лиге произошли кадровые изменения. Исполнительный директор организации Канат Елемесович Асенов покинул свой пост. Он занимал должность с декабря 2021 года и за это время внес значительный вклад в развитие профессионального футбола в Кыргызстане.

При Асенове число клубов в Премьер-лиге увеличилось с 8 до 14, улучшилась организация соревнований, появились новые команды и турниры. Его деятельность способствовала укреплению структуры КПФЛ, росту уровня организации и повышению профессионализма сотрудников.

Коллектив лиги поблагодарил Асенова за преданность делу и большой вклад в развитие футбола, выразив уверенность, что его работа оставит заметный след в истории кыргызского спорта.


Теги:
футбол, Кыргызстан
