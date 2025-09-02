В Тонском районе используют капельное орошение на песчано-каменистой почве

Сегодня в Кыргызстане ведётся активная работа по внедрению и популяризации водосберегающих технологий среди населения. В частности, в Тонском районе Иссык-Кульской области успешно реализуются проекты по развитию сельского хозяйства через внедрение метода капельного орошения. С руководством Службы водных ресурсов проведено ознакомление с проделанной работой на месте, а также организован семинар для местных жителей о преимуществах и результативности водосберегающих технологий. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза КР.

Сёла Ак-Олон и Таш-Сарай давно известны как районы, где выращивают абрикосов. Однако, песчано-каменистая почва и жаркая летняя погода требуют большого количества воды для орошения - на 1 гектар расходуется от 3000 до 3500 м³. В таких условиях особенно актуальной становится необходимость экономного использования воды.

Именно в этом направлении положительный пример показал уроженец села Боконбаево, почётный житель Иссык-Кульской области Арстанбек Сулайманбеков. В 2007 году он основал кооператив "Нар-Суу" и взял в разработку 85 гектаров земли в местности Ак-Өлөң. Первые годы при традиционном поливе расходы были высокими, а урожайность не оправдывала ожиданий.

После консультаций со специалистами он принял решение внедрить капельное орошение. Первоначально система была установлена на 2 гектарах. Это позволило значительно снизить затраты и экономить воду. Если раньше для полива требовались многие дни и большие расходы, то при капельном орошении каждое дерево получало по 60 литров воды за короткое время.

С 2011 года на площади в 50 гектаров были посажены яблоневые и абрикосовые сады, а в последующие годы площадь под капельным орошением ещё увеличивалась. Сегодня на 85 гектарах выращиваются абрикосы, яблоки, груши, сливы, персики и другие плодовые деревья, дающие богатый урожай.

Кроме того, местные жители обеспечиваются сезонной занятостью, а в период сбора урожая получают дополнительный источник дохода.