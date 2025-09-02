Погода
Приостановлена деятельность 9 религиозных организаций и учебных заведений

Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики была приостановлена деятельность 9 религиозных организаций и религиозных учебных заведений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

За систематическое нарушение законодательства Кыргызской Республики в религиозной сфере, в частности требований части 3 статьи 36 и частей 1 и 2 статьи 37 Закона Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики была приостановлена деятельность 9 религиозных организаций и религиозных учебных заведений:

- РО "Мусульманская религиозная община" (г.Бишкек, Сокулукский район, с.Жаны-Жер,ул.Темирязева, д.28А) свидетельство № 0588-РОИ от 20.07.2015 года;

- Общественный БФ "Тагай Нур" (г.Бишкек, Первомайский район, Токтоналиева, д. 47) свидетельство № 0513-ЦФО от 07.03.2007 года;

- ОФ "Международный Исламский фонд" (г.Бишкек, Свердловский район, мкр-н Учкун, д.18/10) свидетельство № 0284-ЦФО от 02.10.2000 года;

- Исламский Благотворительный Фонд "Зам-Зам" (г.Бишкек, Свердловский район, пр.Чуй, д.№5, кв.15), свидетельство № 0381-ЦФО от 03.06.2003 года;

- РО Церковь Полного Евангелия "Данктоо" (г.Бишкек, Свердловский район, мкр-н Восток-5, д.24-Б, кв.44), свидетельство № 0373-РОХ от 05.03.2003 года;

- РО ХЕПЦ "Истина" (г.Бишкек, Октябрьский район, ул.Жантошева д.116, кв.15), свидетельство № 0496-РОХ от 09.03.2006 года;

- РО ЕХЦ "Сокулук" (Чуйская область, Сокулукский район, с.Сокулук, ул.Ленина, д.89), свидетельство № 0247-РОХ от 18.03.1999 года;

- РО Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской "Искупление" (Чуйская область, г.Кара-Балта, ул.40 лет Киргизии, д.10), свидетельство № 0264-РОХ от 23.07.1999 года;

- РУЗ Исламский институт "Кураан Нуру" (Чуйская область, г.Кара-Балта, ул.8-марта, д.97), свидетельство № 0560-РУЗ от 25.04.2011 года;

- РУЗ "Имам-Азам" медресеси (Джалал-Абадская область, Сузакский район, с.Күмүш-Азиз, ул.Тиллабай ажы, д.23), свидетельство № 0630-РУЗ от 08.09.2017 года.

В случае неисполнения предписания об устранении нарушений в течении 90 дней, вышеуказанные религиозные организации и религиозные учебные заведения будут ликвидированы в рамках Закона Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях".

Национальное агентство предупреждает субъекты религиозной деятельности о необходимости соблюдения Закона Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях".


