В кабинете начальника охраны МВД нашли валюту и миллионы сомов

237  0
- Карыпбай кызы Толгонай
В ходе целенаправленной работы по выявлению и ликвидации коррупционных схем в системе правоохранительных органов Кыргызской Республики, совместными мероприятиями ГКНБ КР и Службы внутреннего расследования МВД КР пресечена устойчивая коррупционная схема, действовавшая в Службе охраны МВД КР.

Установлено, что руководство отдела охраны Первомайского района г. Бишкек на протяжении длительного времени систематически осуществляло незаконные денежные поборы с рядовых сотрудников охранного полка. Подчиненные вынуждены были передавать часть своих доходов недобросовестному руководству в обмен на разрешение заниматься дополнительной официальной охранной деятельностью на коммерческих объектах.

В рамках возбужденного уголовного дела по фактам вымогательства взяток 27 августа 2025 года при получении денежных средств в размере 110 тыс. сомов с поличным задержан заместитель начальника отдела охраны Первомайского района, подполковник милиции А.Б.Г..

Также установлена причастность к схеме начальника отдела охраны, полковника милиции О.С.С.. В ходе обыска в его рабочем кабинете изъяты денежные средства в размере 46 тысяч долларов США и 5 млн 890 тыс. сомов, происхождение которых он не смог объяснить. Кроме того, обнаружены 32 неучтенных патрона калибра 9х17 мм.

По подозрению в соучастии задержаны также старший инспектор капитан милиции Ч.Б.К. и командир взвода, старший лейтенант милиции М.Э.Т..

Все задержанные в соответствии со ст. 96 УПК КР водворены в ИВС СИЗО УКМК.


МВД, Кыргызстан
