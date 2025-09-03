Офицеры стран ОДКБ почтили память бойца из Кыргызстана, павшего за Беларусь

В Витебской области Беларуси участники совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" вместе с кыргызстанцем Арстаном Токтомбаевым почтили память его прадеда – уроженца Кыргызстана Ырысмамбета Токтомбаева.

Красноармеец из горного Тянь-Шаня погиб 23 февраля 1943 года в боях за освобождение Беларуси. Долгие десятилетия о его судьбе семье ничего не было известно.

Подполковник медицинской службы Министерства обороны КР Арстан Токтомбаев рассказывает, что только два года назад удалось найти первые сведения о герое.

"Мой прадед, как и тысячи советских людей, был призван в ноябре 1942-го. После войны он считался пропавшим без вести. И лишь недавно нам удалось установить место его гибели и захоронения. Сначала он был похоронен в деревне Низы Витебской области, а в 2018 году перезахоронен на воинское кладбище агрогородка Адаменки", - говорит офицер.

На кадрах, которые распространила пресс-служба Минобороны КР, - трогательные моменты: Арстан Токтомбаев у братской могилы, где покоятся тысячи советских солдат разных национальностей. Рядом - белорусские воины. Вместе они вскидывают руки в воинском приветствии у плиты с именами павших.

"Для меня это огромная честь. Я привез горсть земли с нашей Родины и оставил ее у могилы прадеда. Хочу выразить благодарность Министерству обороны Республики Беларусь и всем, кто помог организовать это посещение", - сказал подполковник.

Потрясает символизм произошедшего: спустя 82 года после гибели бойца его правнук, тоже военный, приехал в Беларусь в составе делегации ОДКБ и склонил голову у братской могилы прадеда.