На Иссык-Куле обсуждают применение ИИ в таможенном деле

В селе Бает Иссык-Кульской области Кыргызской Республики стартовала работа II Международной ИТ-конференции в области таможенного дела на тему: "Искусственный интеллект в таможенной сфере".

Мероприятие проводится Государственной таможенной службой совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке и Программным офисом GIZ в Бишкеке.

Главная цель – обмен опытом и лучшими практиками применения искусственного интеллекта: от систем управления рисками и компьютерного зрения на пунктах пропуска до технологий обработки естественного языка (NLP) и генеративных моделей (LLM) для повышения эффективности таможенного администрирования. Участники обсуждают также вопросы кадровой подготовки, международного взаимодействия, а также нормативные и этические аспекты внедрения ИИ.

Программа включает пленарные заседания и секционные дискуссии. Особое внимание уделяется представлению Национальной цифровой платформы "Смарт Бажы", реализуемой ГТС Кыргызстана.

В работе конференции принимают участие представители таможенных органов и международных организаций из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Казахстана, Республики Корея, Сингапура, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Ожидается, что конференция станет площадкой для выработки новых подходов к цифровому таможенному администрированию, обмена практическим опытом и укрепления международного сотрудничества.

Участники конференции выразили мнение, что мероприятие будет информативным и полезным, а все презентации - содержательными и ценными.