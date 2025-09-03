Кабмин КР упростил правила привлечения инвесторов к проектам по недрам

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил поправку в постановление от 23 августа 2022 №472, регулирующее порядок совместной деятельности государственных предприятий и хозяйствующих субъектов с долей государства не менее 2/3 уставного капитала с инвесторами при реализации прав пользования недрами.

Согласно новому пункту 12, в случае принятия кабмином решения о сотрудничестве государственного предприятия или хозяйствующего субъекта с конкретным инвестором курс не проводится. В таких случаях соглашение о совместной деятельности - договор простого товарищества либо учредительные документы совместного предприятия - заключается напрямую

Документ подписан председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым. Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.