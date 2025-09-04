Погода
В Чуйском районе выращивают высокоурожайный сорт белого гороха "Роберто"

В Чуйском районе на площади 9 гектаров выращивают белый горох сорта "Роберто", завезённого из Турции. Основная особенность этого элитного сорта - высокая урожайность и качественный семенной материал. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

С одного гектара получают в среднем 2–2,5 тонны продукции. На сегодняшний день рыночная цена составляет 85 сом. Собранный урожай отправляется на внутренний рынок и экспортируется в соседние страны.

Особенности сорта "Роберто":

Высокая урожайность - с одного гектара можно получить 20–25 центнеров.

Качественный семенной материал - семена крупные, однородные и пригодные для повторной посадки.

Питательная ценность - богаты белком, клетчаткой и полезными минералами.

Хорошая сохраняемость - при правильных условиях могут храниться более года, не теряя качества.

Подходит для экспорта - форма и цвет однородные, поэтому сорт востребован на международном рынке.

Преимущества выращивания белого гороха:

Роль в севообороте:

Горох обогащает почву азотом.

Повышает урожайность последующих зерновых культур.

Экономическая польза:

На мировом рынке высокий спрос на белый горох.

Открывает новые экспортные возможности для Кыргызстана.

Питание и здоровье:

Диетический продукт, помогает предотвращать ожирение.

Полезен для сердечно-сосудистой системы.

Широко используется в сушёном виде и для консервирования.

Эта инициатива в Чуйском районе является важным шагом по внедрению новых агротехнологий и увеличению экспортного потенциала. Проект позволяет фермерам повысить урожайность, производить качественную продукцию и выходить на новые экспортные рынки.


