В Чуйском районе выращивают высокоурожайный сорт белого гороха "Роберто"

В Чуйском районе на площади 9 гектаров выращивают белый горох сорта "Роберто", завезённого из Турции. Основная особенность этого элитного сорта - высокая урожайность и качественный семенной материал. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
С одного гектара получают в среднем 2–2,5 тонны продукции. На сегодняшний день рыночная цена составляет 85 сом. Собранный урожай отправляется на внутренний рынок и экспортируется в соседние страны.
Особенности сорта "Роберто":
Высокая урожайность - с одного гектара можно получить 20–25 центнеров.
Качественный семенной материал - семена крупные, однородные и пригодные для повторной посадки.
Питательная ценность - богаты белком, клетчаткой и полезными минералами.
Хорошая сохраняемость - при правильных условиях могут храниться более года, не теряя качества.
Подходит для экспорта - форма и цвет однородные, поэтому сорт востребован на международном рынке.
Преимущества выращивания белого гороха:
Роль в севообороте:
Горох обогащает почву азотом.
Повышает урожайность последующих зерновых культур.
Экономическая польза:
На мировом рынке высокий спрос на белый горох.
Открывает новые экспортные возможности для Кыргызстана.
Питание и здоровье:
Диетический продукт, помогает предотвращать ожирение.
Полезен для сердечно-сосудистой системы.
Широко используется в сушёном виде и для консервирования.
Эта инициатива в Чуйском районе является важным шагом по внедрению новых агротехнологий и увеличению экспортного потенциала. Проект позволяет фермерам повысить урожайность, производить качественную продукцию и выходить на новые экспортные рынки.