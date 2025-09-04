Погода
В Московском районе фермеры выращивает новые сорта болгарского перца

- Светлана Лаптева
В 2025 году в Московском районе Чуйской области в качестве эксперимента были посеяны три новых сорта перца.Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Сорт "Якан" – посеян на площади 33 га. Средняя урожайность составляет 15 тонна с гектара. Особенность сорта - относительная устойчивость к засухе и особый вкус. В основном используется для консервации и приготовления соусов.

Сорт "Халапени" – посеян на площади 20 га. Средняя урожайность - 50тонна с гектара, что делает его самым урожайным сортом. Отличается острым вкусом и высокой коммерческой ценностью. Этот сорт востребован для переработки в маринованную продукцию и соусы.

Сорт "Биберия" – посеян на площади 7 га. Средняя урожайность составляет 15 тонна с гектара. Сорт отличается крупными плодами, быстрым сроком созревания и хорошей лежкостью. Востребован как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Следует отметить, что данные сорта впервые выращиваются в Кыргызстане. В 2026 году планируется посев элитных сортов и расширение посевных площадей.

фермеры подчеркнули, что устанавливается современная линия переработки, а также приобретён и привезён комбайн для уборки перца.

фермеры занимается переработкой всех видов овощей и фруктов, экспортируя продукцию в Россию, Казахстан и Узбекистан, и заявляет о готовности сотрудничать со всеми фермерами.

Кроме того, планируется проведение специальных семинаров-тренингов, направленных на внедрение новых агротехнологий, повышение урожайности, распространение эффективных методов орошения и обмен опытом с местными фермерами.

Представители компании отметили, что данная инициатива имеет большое значение для республики и в будущем объёмы экспортной продукции будут только расти.


Минсельхоз, сельское хозяйство, Чуйская область
