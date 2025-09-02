В Бишкеке задержали женщину за жестокое обращение с котятами

2 сентября в ходе мониторинга социальных сетей, был выявлен видеоролик, на котором зафиксировано, как в одном из дворов многоэтажного дома в Бишкеке неизвестная гражданка наносит удары котятам. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту материал зарегистрирован в Журнале учёта информации УВД Октябрьского района г. Бишкек. Назначена и начата доследственная проверка.

В результате проведённых мероприятий, была задержана гражданка Ш.М., 1970 года рождения. Она доставлена в Следственную службу УВД для проведения соответствующих следственных действий.