Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

В Бишкеке задержали женщину за жестокое обращение с котятами

358  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

2 сентября в ходе мониторинга социальных сетей, был выявлен видеоролик, на котором зафиксировано, как в одном из дворов многоэтажного дома в Бишкеке неизвестная гражданка наносит удары котятам. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту материал зарегистрирован в Журнале учёта информации УВД Октябрьского района г. Бишкек. Назначена и начата доследственная проверка.

В результате проведённых мероприятий, была задержана гражданка Ш.М., 1970 года рождения. Она доставлена в Следственную службу УВД для проведения соответствующих следственных действий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450168
Теги:
задержание, Бишкек, животные, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  