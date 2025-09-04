Погода
Нурсултан Кубанов: Кыргызстан на передовых позициях в цифровизации

380  0
- Назгуль Абдыразакова
Первый заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий КР Нурсултан Кубанов принял участие в Международной ИТ-конференции в области таможенного дела на тему "Искусственный интеллект в таможенной сфере", которая прошла в селе Бает Иссык-Кульской области. Он отметил важность проведения такого мероприятия.

"Сегодня президент Садыр Жапаров ставит в приоритет цифровизацию всей страны. В приложении "Тундук" мы полностью оцифровываем процессы от выдачи дипломов до страховых документов. Министерство проводит огромную работу по цифровизации страны, и по сравнению с другими постсоветскими государствами мы находимся на передовых позициях. Недавно у нас состоялся обмен опытом с другими странами: представители иностранных государств приезжают в Кыргызстан, чтобы получить экспертное мнение и ознакомиться с нашими успехами в сфере цифровизации.

Я считаю, что проведение данного мероприятия Государственной таможенной службой имеет большое значение. Во-первых, это показывает, что Кыргызстан открыт для международного сотрудничества и является демократичной страной. Эксперты делятся опытом применения искусственного интеллекта в таможенных службах своих стран, трансформируя процессы и повышая эффективность работы.

Сегодняшнее мероприятие демонстрирует, что Таможенная служба способна мыслить глобально и расширять свои горизонты. Благодаря таким конференциям мы можем обмениваться мнениями, практическими навыками и получать огромный международный опыт не только для таможенной службы, но и для всего Кыргызстана", - заявил Кубанов.


Теги:
ГТС, информационные технологии, Кыргызстан
