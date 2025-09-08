Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!

Мобильный оператор О! открывает набор на бесплатную стажировку Intern Labs 7.0 – Java Backend Development.
Если вы не только слышали про Java, но и реально писали на нем код – то это отличный шанс прокачать скиллы и влиться в настоящую dev-тусовку.
Что ждёт стажёров?
- Работа с Spring Java в реальных проектах.
- 6 месяцев практики оффлайн в головном офисе О! (Бишкек, Абдрахманова 170/2).
- Лучшие стажёры получат предложения о работе в О!.
Как попасть в Intern Labs:
- Сначала нужно заполнить анкету на internlabs.o.kg, получить первое тестовое задание и выполнить его.
- 29 сентября 2025 года – успешно прошедшим первый этап будет выслана ссылка на заключительный тест.
- 6 октября 2025 года – подведение итогов финального тура. Прошедшие все этапы получат уведомление о зачислении на курс.
Если вы мечтали почувствовать себя настоящим backend-разработчиком и поработать над живыми проектами – это ваш шанс.
О! – кодим будущее вместе.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016