БРИКС и ОДКБ: стратегический выбор Кыргызстана глазами экспертов

Что даст интеграция в БРИКС? Почему важна историческая память в контексте ОДКБ? И с какими ценностями Кыргызстан должен входить в международные альянсы?

Кыргызстан продолжает активно выстраивать свою внешнеполитическую траекторию, развивая отношения с ключевыми международными союзами. Сегодня на повестке - две стратегически важные платформы: экономико-политический альянс БРИКС и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Депутат парламента КР VII созыва от партии "Ынтымак" Балбак Тулобаев и общественный и политический деятель, заслуженный работник культуры КР Тилектеш Ишемкулов в интервью редакции VB.KG поделились своими взглядами на роль Кыргызстана в этих структурах

Перспективы БРИКС: глобальный рынок и ресурсы Кыргызстана

В первую очередь депутат Балбак Тулобаев обратил внимание на масштабы альянса:

"На сегодняшний день в БРИКС входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. Общая численность населения этих стран - около 3,6 миллиарда человек, то есть порядка 45% населения Земли".

По его словам, вступление Кыргызстана в БРИКС было бы не только долгожданным, но и стратегически обоснованным шагом, ведь страна обладает внушительным природным, энергетическим и логистическим потенциалом:

"У нас есть что предложить миру: это минеральные ресурсы - золото, серебро, уран, ртуть, сурьма, редкоземельные металлы, а также перспективы по добыче железа, титана, меди, алюминия, молибдена и других ценных элементов. Помимо этого - гидроэнергетика, сельское хозяйство, транзит и туризм".

Почему процесс буксует?

На вопрос, почему тема БРИКС обсуждается не первый год, но ощутимого прогресса пока нет, Тулобаев ответил:

"Вступление в такие организации, как БРИКС, - это не быстро. Это долгий путь, требующий серьёзной подготовки: экономической, дипломатической, политической. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд".

Он отметил, что важно не просто вступить, а войти с пониманием своей роли:

"Кыргызстан должен занять устойчивую и полезную нишу, опираясь на свои сильные стороны - логистику, транзитный потенциал, энергетику, аграрную сферу. Мы должны доказать свою значимость, чтобы нас приняли как равноправного партнёра, а не просто участника".

ОДКБ: больше, чем формальность

Во второй части беседы речь зашла о членстве Кыргызстана в ОДКБ. Здесь Тулобаев выразил глубоко личную и ценностную позицию, подчеркнув, что для него участие в организации - не просто формальность.

Он привёл в пример слова великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова: "Кто захоронен на чужой земле, для того это и есть Родина".

И пояснил:

"Я воспринимаю участие в ОДКБ как нечто большее. Это дань памяти нашим дедам, павшим в боях за общее дело, когда мы были единым народом. Это наша общая история. Наш долг - не забывать это".

Такой подход формирует ценностное измерение членства Кыргызстана в ОДКБ - как проявление наследственной ответственности и сохранения исторической связи между поколениями.

Путь к интеграции - осознанный выбор

Балбак Тулобаев убеждён: Кыргызстан не должен стремиться к быстрой и поспешной интеграции в международные структуры. Речь идёт о взвешенной стратегии:

"Такие объединения строятся на взаимных интересах. Мы должны показать, чем можем быть полезны. Только тогда возможна реальная интеграция".

Ишемкулов: история, культура и здравый расчёт

Немного иного взгляда на роль Кыргызстана в международных организациях придерживается общественный и политический деятель, заслуженный работник культуры КР Тилектеш Ишемкулов. В отличие от прагматичного политического акцента, он поднимает вопросы культурной преемственности и философского измерения международного участия.

О БРИКС: стремиться, но не торопиться

"Пока это очень далёкий вопрос. Все хотят туда попасть, как только увидели, что такое БРИКС - самостоятельное объединение, защищающее интересы государств. Желающих много…"

Аксакал подчеркнул, что несмотря на конкуренцию, у Кыргызстана хорошие шансы:

"Самое главное - для нас там место будет в любом случае. А Путин и другие руководители БРИКС стараются, чтобы побольше стран туда вошло, чтобы противостоять Евросоюзу, НАТО и так далее. Мы, можно сказать, первые в очереди. Но это ещё далековато. Возможно, года через полтора-два вопрос будет поднят".

"Наша республика - завтра-послезавтра, безусловно, войдёт в БРИКС. Дай Бог, хорошо было бы".

По ОДКБ: прагматично и честно

На вопрос, как Кыргызстану лучше выстраивать своё участие в ОДКБ - как гаранту безопасности или как способу усиления значимости, Ишемкулов ответил:

"Нет, одинаково идут сейчас все государства, которые вошли в международное объединение. Они, как говорится, имеют равные права, имеют равные надежды на будущее…", - сказал он.

Общественный деятель привёл в пример поведение отдельных лидеров, в частности премьер-министра Армении:

"Вот смотрите, что получается с этим Пашиняном… Он теперь хочет войти в Евросоюз. Получил от Европарламента 270 млн €. Урсула фон дер Ляйен лично приехала. Таким образом хотят оторвать Армению, Азербайджан и Грузию от этого объединения. А в политике никогда не бывает друзей. Есть только личные интересы. Поэтому, надеюсь, наше правительство крепко держится на международных структурах. Я думаю, что они своё место не потеряют, а значимость повысят с течением времени".

Общие выводы: история, интересы и трезвость взглядов

Оба собеседника сходятся в одном: Кыргызстан должен действовать взвешенно, понимать свои интересы и уважать свою историю. Членство в БРИКС и ОДКБ - не просто внешнеполитические решения, а отражение ценностей, идентичности и стратегического расчёта страны в современном мире.

Айлин Абдырахманова