В Оше задержаны адвокаты за вымогательство

218  0
В Оше в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны адвокаты М.И.Х. и С.Ж.Х. при возврате 220 тысяч сомов гражданину КР, выступившему заявителем по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного п.1 ч.2 ст.209 УК КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, адвокаты вымогали у заявителя 270 тысяч сомов за незаконное содействие в переквалификации статьи по делу об изнасиловании несовершеннолетней на менее тяжкую статью - действия сексуального характера.

Установлено, что адвокаты обещали помочь обвиняемому Ш.Ж. но фактически не предприняли никаких мер и мошенническим способом завладели денежными средствами.

На основании санкции Ошского городского суда задержанные водворены в СИЗО.


