"Настоящая дружба не рождается за один саммит в Вашингтоне"

"Когда великие драконы и тигры начинают танцевать, мудрый журавль наблюдает с высоты", - говорит древняя китайская пословица. Именно с этой метафоры начал свой комментарий политолог Бакыт Бакетаев, рассуждая о последствиях прошедшего саммита "С5 + США". По его словам, внимание и интерес со стороны Соединенных Штатов естественное явление, но важно, чтобы страны Центральной Азии не потеряли чувство меры и исторической памяти.

"Недавний саммит вызвал у многих аналитиков настороженность. И не потому, что Центральная Азия не должна вести диалог с Америкой, напротив, общение с сильными мира сего необходимо. Опасения вызывает другое: не слишком ли поспешно наши республики бросились в объятия заокеанского партнера, забыв, кто стоял рядом в самые трудные времена", - отметил политолог.

Цифры против иллюзий

Как подчеркивает эксперт, реальная картина мировой экономики говорит сама за себя. Торговый оборот Казахстана с США составляет около 4 миллиардов долларов, тогда как с Китаем более 44 миллиардов. В Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане соотношение еще контрастнее.

"Если вспомнить инвестиции России, сделанные за десятилетия тесного взаимодействия, становится очевидно: экономические и духовные связи в Евразии куда глубже, чем может показаться за одним саммитом. Как говорил Лев Толстой: "Терпение и время - два самых могущественных воина". Именно терпение, а не поспешность, должно определять нашу внешнюю политику", - подчеркнул Бакетаев.

Урок "Кумтора"

Политолог напомнил и о национальном опыте Кыргызстана, когда доверчивость к зарубежным инвесторам привела к потере контроля над стратегическим объектом.

"Когда-то с канадскими партнерами договорились: 70% предприятия - Кыргызстану, 30% - канадской стороне. А спустя годы оказалось наоборот. Президенту Садыр Жапарову пришлось национализировать "Кумтор", чтобы восстановить справедливость. За красивыми словами о партнерстве нередко скрываются холодные расчеты. Как говорил Лао-цзы: "Кто идет слишком быстро, тот спотыкается"", - напомнил эксперт.

Китай и Россия - соседи судьбы

Бакетаев подчеркнул, что Центральная Азия должна помнить, кто был рядом, когда регион переживал тяжелые времена.

"В 1990-е годы, когда экономика Кыргызстана стояла на коленях, Китай протянул руку помощи. Наши челноки без визы ездили в Урумчи, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, везли товары, одежду, еду, все, что помогало выжить. Россия десятилетиями оставалась не только экономическим, но и гуманитарным партнером. Миллионы наших мигрантов работали в России, и именно это помогло их семьям выстоять. Недаром кыргызская пословица гласит: "Ближний сосед ближе дальнего родственника". США - далекое государство, а Китай и Россия - соседи, с которыми нас связала судьба", - сказал политолог.

Трамп и соблазн "однодневной дружбы"

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп известен решительностью и прагматизмом, но Центральная Азия не то место, где можно "пришёл, увидел и победил".

"Настоящая дружба не рождается за один саммит. Федор Достоевский писал: "Настоящая дружба проверяется временем, а не аплодисментами". Если Вашингтон действительно хочет стать нашим партнером, ему предстоит пройти длинный путь - не один год и не одно десятилетие", - подчеркнул Бакетаев.

Осторожность - не страх, а мудрость

Политолог уверен, что многовекторная политика региона - это не проявление слабости, а признак зрелости и гибкости.

"Каждый новый вектор должен проходить через призму уже существующих союзов - ШОС, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Это законы геополитической оптики: любой новый луч света преломляется, прежде чем достичь цели. Конфуций говорил: "Мудрый человек не против ветра, он ставит парус под нужным углом". Осторожность наших лидеров - это проявление зрелости, а не страха", - считает эксперт.

В заключение он подчеркнул, что Центральная Азия - не шахматная доска для великих держав, а самостоятельный игрок, который умеет выбирать друзей и союзников.

"Мы помним, кто был рядом, когда было трудно. Мы готовы к новым партнёрствам, но не ценой старой дружбы. Как писал Николай Бердяев: "Кто не ценит прошлое, тот теряет будущее". Пусть же наши новые дипломатические шаги будут как вода: когда надо - лед, когда надо - жидкость, когда надо - пар. Главное, чтобы в этом круговороте наш народ не замерзал, не тонул и не испарялся", - подытожил Бакетаев.