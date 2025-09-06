Погода
В Манасском районе собран урожай томатного сорта фасоли с площади 120 га

Светлана Лаптева
В Манасском районе началась осенняя уборочная кампания, и фермеры активно проводят сбор урожая. Особенно высокая урожайность отмечается у гороха томатного сорта, что делает его выгодным для хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Посеянный в районе горох сорта "томат" в среднем дает с одного гектара 1,8–2 тонны урожая, а рыночная цена составляет 100–105 сомов за килограмм.

Особенность этого сорта – крупные, ровные по форме зерна, которые сохраняют свою форму после созревания и отличаются высокой пищевой ценностью. Благодаря этим качествам сорт пользуется большим спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

На сегодняшний день с площади 120 гектаров собран урожай. Фермеры Манасского района экспортируют собранный урожай в Россию и Турцию, что вносит значительный вклад в местную экономику. Экспорт гороха обеспечивает дополнительный доход для фермеров и способствует развитию аграрного сектора региона.

Министерством даны рекомендации фермерам по качественному хранению урожая, подготовке к экспорту и расширению каналов выхода на зарубежные рынки.


