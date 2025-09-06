Кыргызстанцев приглашают принять участие в конкурсе исполнителей романса

Россотрудничество в Кыргызской Республике информирует о проведении очередной IX "Среднеазиатской Романсиады"

21-22 октября в Бишкеке состоится IX Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада".

Конкурс включен в программу XXIX Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2025". Победители "Среднеазиатской Романсиады" примут участие в финале "Романсиады" в декабре 2025 года в Москве.

Для участия приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, и просто любители русского романса из стран Центральной Азии. Возраст участников от 6 до 35 лет. Участие в конкурсе – бесплатное. Организаторы не взимают вступительных или каких-либо других взносов.

Положение и заявка на участие доступны на сайте https://romansiada.kg/

Конкурс проводится в трех номинациях:

"Надежда Романсиады" - для участников младше 18 лет

"Молодые исполнители" - для исполнителей не старше 27 лет

"Романс без границ" - для исполнителей до 35 лет без профессионального музыкального образования.

В этом году организаторы учредили два дополнительных приза:

"За лучшее исполнение романса на стихи Сергея Есенина" в связи со 130-летием со дня рождения поэта

Специальный приз имени Народного артиста СССР Булата Минжилкиева по случаю 85-летия со дня рождения великого певца.

Исполнители представят на суд жюри романсы русских и кыргызских композиторов.

Организаторы конкурса: Министерство культуры, информации и молодежной политики КР, Русский дом в Бишкеке, АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" ОФ "Фонд культурных и гуманитарных инициатив", Благотворительный фонд "Романсиада", Медиапартнер конкурса Информационное агентство и радио "Sputnik" Кыргызстан.

Стань частью большой семьи "Романисады" и зажги свою звезду на небосклоне русского романса.