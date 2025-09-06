Погода
$ 87.26 - 87.75
€ 101.37 - 102.37

Кыргызстанцев приглашают принять участие в конкурсе исполнителей романса

238  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россотрудничество в Кыргызской Республике информирует о проведении очередной IX "Среднеазиатской Романсиады"

21-22 октября в Бишкеке состоится IX Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада".

Конкурс включен в программу XXIX Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2025". Победители "Среднеазиатской Романсиады" примут участие в финале "Романсиады" в декабре 2025 года в Москве.

Для участия приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, и просто любители русского романса из стран Центральной Азии. Возраст участников от 6 до 35 лет. Участие в конкурсе – бесплатное. Организаторы не взимают вступительных или каких-либо других взносов.

Положение и заявка на участие доступны на сайте https://romansiada.kg/

Конкурс проводится в трех номинациях:

"Надежда Романсиады" - для участников младше 18 лет

"Молодые исполнители" - для исполнителей не старше 27 лет

"Романс без границ" - для исполнителей до 35 лет без профессионального музыкального образования.

В этом году организаторы учредили два дополнительных приза:

"За лучшее исполнение романса на стихи Сергея Есенина" в связи со 130-летием со дня рождения поэта

Специальный приз имени Народного артиста СССР Булата Минжилкиева по случаю 85-летия со дня рождения великого певца.

Исполнители представят на суд жюри романсы русских и кыргызских композиторов.

Организаторы конкурса: Министерство культуры, информации и молодежной политики КР, Русский дом в Бишкеке, АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" ОФ "Фонд культурных и гуманитарных инициатив", Благотворительный фонд "Романсиада", Медиапартнер конкурса Информационное агентство и радио "Sputnik" Кыргызстан.

Стань частью большой семьи "Романисады" и зажги свою звезду на небосклоне русского романса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450257
Теги:
Россотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  