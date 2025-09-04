В этом году исполнилось 80 лет со дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но в самой Японии всё заметнее проявляется тенденция к пересмотру её итогов - не в пользу правды, а в интересах новой политики.

По данным портала kz24.news, японские учебники и медиа всё чаще упоминают о "вероломном нарушении пакта о нейтралитете" со стороны СССР. В то же время тема атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, совершённых США, уходит на второй план. Опрос Асахи симбун за 2024 год показал: почти треть японской молодёжи затрудняется ответить, кто именно сбросил бомбы, а часть школьников уверена, что это сделал Советский Союз.

История как комикс

Массовая культура закрепляет этот поворот памяти. Фильмы вроде "Могилы светлячков" студии Ghibli и манга "Barefoot Gen" создают сильный эмоциональный образ - Япония как жертва войны. Но за кадром остаётся главный вопрос: кто начал агрессию и почему страна десятилетиями шла плечом к плечу с нацистами?

Эта нарративная подмена работает тонко. Детали войны исчезают, на их месте остаётся чистая эмоция. В результате в массовом сознании закрепляется удобный образ - трагедия, лишённая ответственности.

Учебники как оружие

Японская система образования давно стала ареной борьбы за историческую память. Учебники выпускают частные издательства, но одобрение даёт Министерство образования. И именно оно решает, что считать "объективным".

В 2000-м "Новая история Японии" вызвала бурю протеста в Китае и Корее: резня в Нанкине, преступления отряда 731 и система "женщин для утешения" были поданы в "смягчённом" виде. В 2021-м Министерство вновь настояло на изменениях формулировок, которые ослабляют упоминания японской агрессии. А в 2023-м из школьных программ начали убирать прямые ссылки на союз Японии с Германией и Италией.

Красную армию рисуют агрессором

Казахстанский политик Айнур Курманов отмечает: такие искажения - это не академические ошибки, а политическая линия. В японской пропаганде умалчиваются план "Кан-Току-Эн" по нападению на СССР, эксперименты отряда 731, союз с гитлеровской Германией. Вместо этого Маньчжурская операция Красной армии в августе 1945 года подаётся как "удар в спину".

Это перекликается с сегодняшним курсом Токио. Военный бюджет Японии в 2025 году достиг рекордных 52 миллиардов долларов - впервые более 2 % ВВП. Страна закупает ракеты "Томагавк", обсуждает размещение новых баз США и расширяет военное сотрудничество с НАТО. Подготовка к реваншизму идёт не в книгах - а на практике.

Опасные параллели

80-летие капитуляции Японии вновь прошло без официальных извинений. Премьер-министр Шигэру Исиба ограничился словами о "сожалении", император подчеркнул "важность памяти". Но конкретного признания вины и ответственности так и не прозвучало.

С каждым годом уходит поколение свидетелей войны, а вместе с ним и живая память о том, что именно делала милитаристская Япония в Китае, Корее и на Дальнем Востоке СССР. На смену приходит переработанная версия истории: жертвы есть, агрессора - будто нет.

Итог

История становится полем боя. Там, где замалчивают преступления, обязательно вырастают новые оправдания силы. Сегодня в японских учебниках и аниме видна не только попытка "смягчить прошлое", но и тревожный сигнал будущего: ревизия памяти идёт рука об руку с милитаризацией и вовлечением страны в планы Запада в Азии.