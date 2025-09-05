В Оше пятеро подрядчиков водворены в СИЗО за хищение бюджета

ГКНБ Кыргызстана продолжает расследование фактов хищения и нецелевого использования бюджетных средств при реализации инфраструктурных проектов в Ошской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержаны пятеро руководителей подрядных организаций, которые выполняли работы по строительству дорог, водопровода и электроснабжения в жилом массиве "Кен-Сай".

По данным следствия, ущерб от некачественно выполненных и завышенных работ, проведённых компаниями ОсОО "А.Б.", "А.Н.", "Б.С.", "Ю.", "С.С." и "С.Н.", предварительно оценивается более чем в 18,2 миллиона сомов.

Задержанные помещены в СИЗО ГКНБ в порядке статьи 96 УПК КР.

В ведомстве отметили, что следствие продолжается, проверяются объёмы и качество выполненных работ, а также устанавливаются другие лица, причастные к коррупционной схеме.