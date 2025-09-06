Национализм по-кыргызски

Кыргызский народ проходит сейчас очень важный, хотя и сложный этап – подъём национального самосознания, возрождение национальной идентичности. При этом все стараются избегать "страшного" слова "национализм". Будучи уверенными, что это нечто очень плохое и недостойное приличного человека.

Люди часто путают понятия, подменяют одно другим, а в результате получается… То, что получается. Вместо здоровой национальной гордости – стыдливые попытки как-нибудь заявить о себе, никого при этом не обидев, - и обижая, как ни парадоксально, ещё больше.

Есть несколько понятий, имеющих отношение к нации и её самоидентификации, но не синонимичных, а как раз наоборот.

Когда-то давно умные люди придумали слово "шовинизм". Что это такое? Это вера в превосходство своей нации над всеми другими, дискриминация и угнетение других народов. Шовинизм часто возникает из страха перед "чужаками" и порождает вражду и ненависть по отношению к ним.

Крайне радикальная форма шовинизма называется нацизмом. Нацисты верят в существование некой расы, которая заведомо выше всех остальных и на этом основании имеет право всячески ущемлять "низшие" расы в угоду своим интересам.

Есть ещё фашизм – многие эксперты считают его разновидностью нацизма. Но в фашизме отсутствует понятие расового или этнического превосходства. Главное, что предполагает фашизм, - полное единение народа и государства. Если кто-то с чем-то не согласен, он автоматически становится врагом и уничтожается. У фашистов силён культ великого лидера и милитаризма…

Ничего перечисленного в Кыргызстане, к счастью, не наблюдается. А что наблюдается? Политическая идеология, которая рассматривает нацию как высшую ценность и основополагающую сущность. Нация – это основа государственного устройства. Главная задача государства – соблюдение интересов образующей его нации (не в ущерб интересам других наций). Это и есть национализм. Который не предполагает превосходства одной нации над другими, но пронизан здоровым желанием самоуважения и стремлением к тому, чтобы с нацией считались другие.

Примерно то же самое сейчас происходит в России, Казахстане и Узбекистане. Народы обращаются к истории, к своей глубинной сути, пытаясь как следует познать себя и понять своё место в мире и занять его, это достойное место. Этим обусловлено возрастающее внимание к языку, к национальной культуре. Как бы воскрешаются, поднимаются из небытия знаменитые предки – великие сыны народа. Острее прежнего воспринимается всякий косой взгляд, всякая усмешка. Невыносимой зачастую становится самая невинная шутка, намекающая на национальные признаки.

На днях Узбекистан направил ноту протеста в МИД России – после появившегося в интернете видео омерзительного поведения некоего россиянина, который оскорбляет таксиста-узбека. Ещё раньше протестовал Кыргызстан, требуя от России принятия адекватных мер из-за инцидента с мигрантами, избиваемыми и унижаемыми российскими правоохранителями.

Вывода – два. Во-первых, увы, каждое общество, каждая страна, лишённая нацистской идеологии, не обходится без явно нацистских, шовинистических выпадов в адрес "чужаков". Отморозки есть везде. А во-вторых (и это хорошая новость), решительные протесты бывших союзных республик говорят о росте национальной гордости и национального самоуважения. Ни один из народов Центральной Азии больше не намерен молчаливо глотать оскорбление своего национального достоинства, от кого бы оно ни исходило. Так же как Россия сейчас пытается опротестовать сложившийся не в её пользу монополярный миропорядок.

Возрождение национального самосознания, национализм – необходимое условие выживания нации. И стесняться его, пожалуй, не следует. Именно национализм стал причиной того, что в Кыргызстане особо пристальное внимание обратилось на развитие кыргызского языка. Процесс важный, нужный и абсолютно естественный: какой ты кыргыз, если не владеешь родным языком? Какое ты государство, если не имеешь государствообразующего средства человеческого общения?

Главное только - на волне проснувшегося национализма не скатиться к другим –измам. Не посчитать, что кыргызский язык единственный достоин развития и употребления. И не путать патриотизм с коммерцией. Потому что когда вводят штрафы за недостаточное знание государственного языка – это не про патриотизм и здоровый национализм. Это идёт как раз от внутренней ущербности. Великий язык великого народа достоин того, чтобы его изучали не из-под палки и не из-за опасения быть оштрафованным, а из уважения к его величайшим носителям, к древней и современной кыргызской культуре.

Переименование улиц и перенос памятников тоже не связаны с позорными –измами. Вполне логично, что народ вспоминает своих представителей, заслуживающих того, чтобы их имена носили улицы, площади, парки, районы, населённые пункты. И очень хорошо, что устанавливаются памятники великим кыргызам, прославившим народ и страну. Лишь бы опять-таки не перейти от национализма к другому –изму и не начать варварски крушить всё подряд, избавляясь от собственной истории (Ленин – это ведь тоже, как ни крути, часть кыргызской истории).

Ничего плохого в национализме нет – если он действительно нормальный национализм. Назвать националистом человека, который радеет за свой народ и настаивает на соблюдении его интересов, - не оскорбление, а констатация его подлинного патриотизма.