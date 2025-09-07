В Нарынской области открыто новое здание Кочкорского военного комиссариата

6 сентября 2025 года в Нарынской области состоялось торжественное открытие нового здания военного комиссариата Кочкорского района, сообщает пресс-служба Министерства обороны КР.

Современный двухэтажный объект построен в кратчайшие сроки за счет средств республиканского бюджета. В здании предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для полноценной работы комиссариата.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Кабинета министров – председатель Комитета национальной безопасности генерал-полковник Камчыбек Ташиев, министр обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов, Полномочный представитель Президента в Нарынской области Нурланбек Сатаров, военнослужащие и их семьи, ветераны, представители госструктур, молодежь и жители района.

В своем выступлении генерал-полковник Ташиев подчеркнул, что руководство страны уделяет особое внимание укреплению национальной и военной безопасности, а также созданию достойных условий для службы военнослужащих.

По завершении церемонии он вручил военному комиссару ключи от автомобиля ВАЗ-2121 "НИВА", комплект компьютерной техники и развязал ленточку, символизирующую открытие нового здания.

Мероприятие завершилось ознакомлением с инфраструктурой комиссариата, памятным фотографированием и праздничным концертом.